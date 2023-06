Ucraina: leader Ue ribadiscono sostegno a Kiev a vertice europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader Ue, riuniti al vertice del Consiglio europeo di Bruxelles, hanno ribadito l'impegno nell'appoggio a Kiev. A scriverlo in un messaggio Twitter è stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Ho discusso con il presidente Zelensky degli ultimi sviluppi sul campo in Ucraina. Oggi i leader dell'Ue hanno ribadito il chiaro impegno dell'Unione: restiamo concentrati sul nostro forte sostegno all'Ucraina. Per tutto il tempo necessario", si legge nel tweet di Michel. A quanto si apprende da fonti Ue, nel corso del vertice del Consiglio europeo sono infatti già state approvate le conclusioni su Ucraina, sicurezza e difesa. (Beb)