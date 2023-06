Ue: Metsola, farsi trovare pronti per allargamento Moldova, Ucraina e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve essere farsi trovare pronta per l'allargamento a Ucraina, Moldova e Balcani. A dirlo, nel suo discorso ai leader di Stato e di governo Ue, è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. "Dobbiamo essere pronti per l'allargamento, quindi mentre la Moldova, l'Ucraina e altri paesi dei Balcani occidentali si stanno riformando e preparando, noi dobbiamo fare lo stesso", ha detto Metsola. "È tempo di un cambiamento di mentalità collettivo. Molti si sono già posizionati in questo cambiamento geopolitico. Noi dobbiamo essere pronti a fare lo stesso", ha concluso. (Beb)