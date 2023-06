Decreto Lavoro: Conte, governo riporta l'Italia all'anno zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vostra meritocrazia è darwinismo sociale. Con questo provvedimento, oggi, il governo riporta l'Italia all'anno zero". Lo ha affermato il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nell’Aula della Camera, in dichiarazione di voto finale sul decreto recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. "Il reddito di cittadinanza ha rappresentato un aiuto concreto ed anche un barlume di speranza per milioni di cittadini", ha concluso l'ex premier. (Rin)