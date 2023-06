Cannabis: Bonelli (Avs), Zelensky dice sì, Meloni no, legalizzare è patrimoniale contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente ucraino Zelensky sta preparando un provvedimento per la legalizzazione della cannabis terapeutica anche per 'alleviare il trauma della guerra', mentre la presidente Meloni continua ad accanirsi contro la cannabis. La destra italiana non riesce a vedere la questione senza una prospettiva ideologica, utilizzando l'argomento al solo scopo di una propaganda feroce e repressiva, ignorando completamente ogni tutela della salute dei cittadini e il benessere che ne deriverebbe da un uso legale e responsabile della cannabis". Lo afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputatodi Avs, Angelo Bonelli: "Legalizzare la cannabis - prosegue - sarebbe la più grande patrimoniale contro le mafie e le organizzazioni criminali, che proprio dallo spaccio della cannabis guadagnano oltre 6 miliardi di euro. Una questione che Zelensky ha perfettamente compreso, mentre la Presidente Meloni chiaramente no".(Com)