Decreto Lavoro: Fratoianni (Avs), è una destra che se la prende con i poveri

- "Che strana questa destra che è al governo del Paese: è la destra che se la prende con i poveri, magari cancella le necessarie forme di sostegno al reddito". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nell'Aula di Montecitorio nella dichiarazione di voto finale sul decreto legge Lavoro. "Ma è anche la destra - ha proseguito l'esponente rossoverde - che se di fronte a un'imprenditrice che magari, secondo inchieste giornalistiche che naturalmente hanno bisogno di essere verificate fino in fondo, ha qualche debito col fisco, non paga fino in fondo il Tfr ai propri dipendenti, magari gestisce in modo discutibile la cassa Covid, allora questo tipo di imprenditori vanno bene, non ci sono problemi, magari si applaudono e qualche volta diventano pure ministri della Repubblica. Questa è la destra di questo Paese, io credo che i lavoratori e lavoratrici dell'Italia, i giovani di questo Paese - ha concluso Fratoianni - meritano qualcosa di più e di meglio". (Rin)