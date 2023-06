Sardegna: Commissione Autonomia, audizioni dei sindacati sul pubblico impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Autonomia e personale, presieduta da Andrea Piras (Lega), ha ascoltato le rappresentanze sindacali confederali ed autonome sulla Proposta di legge n.329 (Massimo Zedda e più) che prevede l’istituzione di un comparto unico del pubblico impiego regionale comprendente anche le Autonomie locali. In linea di principio tutte le organizzazioni sindacali hanno espresso una valutazione positiva sulla legge, una riforma “in cantiere” da anni ed oggi diventata quanto mai urgente, dopo un lungo periodo nel quale politiche di riduzione di spesa, patto di stabilità e blocco del turnover hanno messo a rischio, soprattutto in Sardegna ed in modo particolare nei Comuni, molti servizi fondamentali per le comunità. Agli Enti locali, hanno sostenuto i sindacalisti confederali, va dunque restituita centralità attraverso la parificazione economica e normativa fra contratto dei dipendenti regionali e delle autonomie, sia per rilanciare lo sviluppo locale che per garantire la piena attuazione della politiche regionali di crescita, in un quadro di decentramento di funzioni. (segue) (Rsc)