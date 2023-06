Sardegna: Commissione Autonomia, audizioni dei sindacati sul pubblico impiego (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sigle autonome, invece, hanno espresso alcune riserve sulle coperture finanziarie, emerse dopo il recente rinnovo del contratto dei dipendenti Forestas e comunque presenti in generale all’interno di un quadro normativo con evidenti differenze retributive fra l’attuale contratto regionale e quello nazionale-Funzioni locali. Sarebbe preferibile, quindi, istituire anche nella pubblica amministrazione regionale due comparti di contrattazione separata. In Sardegna, secondo i dati Istat riferiti al 2019, i dipendenti dei Comuni sono circa 10.500 (il 9.2 per cento del pubblico impiego regionale), ai quali vanno aggiunte circa 1200 unità di Province e Città Metropolitana di Cagliari. Le fasce di inquadramento contrattuale, in ordine decrescente, sono per il 24 per cento nella categoria D, 50 per cento nella C, 20 per cento in B e 5 per cento in A. Per quanto riguarda le differenze retributive, riferite alla categoria D (la più alta, al netto delle posizioni dirigenziali), un nuovo assunto negli Enti locali percepisce circa 350 euro in meno rispetto ad uno del sistema Regione, e non ha la 14esima mensilità. (Rsc)