Difesa: Ciaburro (Fd'I), missioni internazionali fondamentali strumento per pace

- Le missioni internazionali "sono uno strumento principe in una Nazione come l'Italia. Il loro scopo è duplice: da un lato c'è un'azione umanitaria, dall'altro il rispetto di regole comuni dovuta all'appartenenza ad organismi internazionali come Ue e Nato. Una graduale ma continua evoluzione dello strumento militare italiano sarà fondamentale, come indicato dal ministro Crosetto, per garantire una difesa efficace e all'avanguardia, capace di difendere la proiezione internazionale della nostra nazione". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Difesa a Montecitorio, intervenendo in dichiarazione di voto sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle Missioni internazionali. "Le nostre Forze armate sono impegnate in diverse missioni, con lo scopo di potenziare quel livello di sicurezza che è presupposto per la democrazia e per la pace, ma anche lo sviluppo economico e sociale - ha aggiunto la parlamentare -. Dall'Ucraina alla Libia al Niger, sono molte le missioni in cui l'Italia ha un ruolo di primo rilievo all'estero e complessivamente questa presenza vedrà un impegno complessivo di oltre 12.000 soldati. Sono molti i fronti su cui siamo impegnati, dal fronte Est nei Balcani al fronte Sud nel Mediterraneo dove Paesi Africani, come Libia e il territorio del Sahel, vedono una preoccupante penetrazione russa e cinese. Il coinvolgimento dell'Italia in questi scenari è finalizzato a rafforzare il nostro profilo nazionale nei consessi internazionali per promuovere la lotta al terrorismo, come quello islamico, contenere il fenomeno dei flussi migratori, difendere i confini e la sicurezza di molte Nazioni, contribuendo alla stabilità e alla pace. Il governo Meloni sta lavorando per ripensare all'approccio delle missioni condotte per creare sicurezza e sviluppo nei Paesi in cui operano i nostri militari". (Rin)