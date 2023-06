Decreto Lavoro: protesta M5s in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Movimento cinque stelle alla Camera "protesta contro il governo per il decreto legge Precariato. Al termine dell'intervento del presidente Conte una delegazione di deputati si è avvicinata ai banchi del governo e ha consegnato buste paga, bollette e rate dei muti dei cittadini, protestando contro il caro vita, lo smantellamento del reddito di cittadinanza e la legalizzazione del precariato". E' quanto si legge in una nota. Il capogruppo del M5s a Montecitorio, Francesco Silvestri, ha dichiarato: "Con questo decreto state precarizzando l'esistenza di milioni di persone. C'è un pezzo di Paese che state ignorando. Veniamo a consegnarvi buste paga, bollette e rate dei mutui che rappresentano la vita reale di quelle tante persone di cui non vi state occupando. Aprite gli occhi e svegliatevi". "Nel corso dell'azione - prosegue la nota -, mirata a denunciare la controriforma di una parte del sistema di welfare da parte del governo, anche l'esposizione dello striscione 'Basta vite precarie', che ha aperto la manifestazione del Movimento del 17 giugno a Roma". (Com)