Difesa: Quartapelle (Pd), votiamo a favore missioni, no a supporto Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In linea generale, voteremo a favore delle missioni internazionali, incluse le nuove missioni. Tra queste vorrei menzionare in particolare il nostro fermo sostegno alla missione europea per l'addestramento delle truppe ucraine: è anche così che aiutiamo quel paese a contrastare l'invasione di Putin. Ci distingueremo su una sola missione, quella bilaterale di supporto alla guardia costiera libica, su cui voteremo contro. Ho chiesto la parola per motivare le ragioni del nostro voto in particolare su questo ultimo punto contrario. La Libia di oggi non è la Libia del 2016. Allora si pensava che si potesse evitare il collasso dello Stato libico e l'Italia era fortemente impegnata prima di tutto nel tenere la Libia unita e stabile con iniziative quotidiane dei membri del governo: visite, incontri, promozione di iniziative diplomatiche e politiche. Oggi quella situazione di instabilità e fragilità delle istituzioni è diventata cronica. In Libia si sono insediate la Turchia e la Russia. Sono emerse notizie atroci sulla situazione dei diritti umani nei campi libici". Lo ha detto la deputata democratica, Lia Quartapelle, vice presidente della commissione Esteri, nella dichiarazione di voto in Aula alla Camera. "E' diventato evidente che in queste condizioni una piccola missione bilaterale di supporto alla Guardia costiera libica non è uno strumento in grado di condizionare le istituzioni libiche e impegnarle a contrastare il traffico dei migranti e promuovere i diritti umani - ha continuato la parlamentare -. Tutto l'opposto. Per questo pensiamo che si debba fermare quella missione e agire in modo diverso. Restano però validi i principi che animavano le azioni dei governi Renzi-Gentiloni: le persone in mare vanno salvate. I trafficanti vanno puniti. L'Europa va coinvolta e responsabilizzata. Bisogna avere un rapporto con i paesi di provenienza e di transito dei migranti perché senza di loro è impossibile gestire le migrazioni. Sulla base di quei principi di azione, oggi serve lanciare un'altra iniziativa: coinvolgere l'Unione europea nella stabilizzazione del quadro libico e le Nazioni unite nella gestione dei migranti in Libia, chiudendo i campi e gestendo i migranti in modo umano e sostenibile. Questo - ha concluso Quartapelle - chiediamo al governo".(Rin)