Aerospazio: conclusa con successo la prima missione suborbitale italiana con equipaggio Aeronautica militare e Cnr

- È partita oggi alle ore 16.30 dallo spazioporto America di Virgin Galactic (in Nuovo Messico, negli Stati Uniti), la missione Virtute-1 (Volo italiano per la ricerca e la tecnologia suborbitale) che ha visto l’equipaggio italiano, composto da due Ufficiali dell’Aeronautica militare e un ingegnere del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), decollare a bordo della navicella spaziale Vss Unity (classe SpaceShipTwo), per un volo dalla durata totale di novanta minuti. Lo si apprende da un comunicato. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale Luca Goretti, ha commentato: “Il ministero della Difesa ed in particolare l’Aeronautica militare, con il proprio patrimonio di competenze, è proiettato naturalmente alla valorizzazione e la tutela della space defense e security. Il volo spaziale è un dominio aeronautico tutto da esplorare e rappresenta una sfida tecnologica dove competenze tecniche e industriali nazionali possono fare la propria parte a pieno titolo. Lo sviluppo scientifico, imprenditoriale e militare devono lavorare insieme per assicurare anche in questo dominio la giusta rilevanza. Ciò garantirà il mantenimento della dell’eccellenza nel comparto aerospaziale nazionale”, ha concluso il Generale Goretti. (segue) (Com)