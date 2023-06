Turismo: Santanchè, Tv tedesca smentisca subito le bugie sul Lago di Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi associo all’appello dell’assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali di fermare subito l’indecente documentario della Tv tedesca sulle condizioni del lago di Garda. Questo nuoce gravemente all’immagine di una delle nostre perle che per giunta, anche nel 2023 nelle località di Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Sirmione si sono viste assegnare la bandiera blu. Forse soffrono troppo la concorrenza delle nostre località e per questo producono documentari falsi?”. Lo afferma in una nota il ministro del turismo, Daniela Santanchè. (Com)