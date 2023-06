Colombia: ex presidente Uribe, addolorato per "falsi positivi" durante mio governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammissione di aver ucciso civili spacciandoli per ribelli (i cosiddetti "falsi positivi"), fatta di recente da alcuni militari colombiani, è motivo di "dolore" e "mortificazione". Lo ha detto l'ex presidente della Colombia, Alvaro Uribe, commentando le recenti testimonianze rese dinanzi alla Giurisdizione speciale per la pace (Jep). "Addolora e mortifica il fatto che abbiano negato i 'falsi positivi'. Gli abbiamo creduto, e ora confessano", ha scritto Uribe in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'ex presidente è stato più volte accusato di aver agevolato questo tipo di pratiche, denunciate da molti organismi umanitari, per dare valore alla sua campagna di legalità nella lotta senza sconto alle bande armate. "Quanto commesso durante il mio governo ha macchiato la Sicurezza democratica (lo slogan della sua azione politica) che è servita abbastanza al Paese". Il "mio dolore è tanto più grande considerato l'immenso affetto per i soldati e la polizia della Colombia", ha aggiunto. (segue) (Mec)