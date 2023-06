Colombia: ex presidente Uribe, addolorato per "falsi positivi" durante mio governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa diversi ex militari ascoltati dalla Jep, il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo colombiano, hanno confessato l'uccisione arbitraria di 49 persone. "Voglio dire in modo chiaro che il signor Edinson Alexander Lizcano Hurtado non era un guerrigliero, anzi. Era un uomo lavoratore, un uomo di casa, che lavorava per dare alla famiglia benessere", ha detto l'ex maggiore Yair Leandro Rodriguez, uno dei militari nel corso dell'udienza. "Oggi la vita mi ha dato l'opportunità di trovarmi dinanzi a voi e per questo dico che non sono molto pentito di ciò che è successo. L'uomo non sarebbe dovuto essere assassinato con tanta crudeltà" ha detto Rodriguez, chiedendo scusa anche a sua madre. (segue) (Mec)