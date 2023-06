Colombia: ex presidente Uribe, addolorato per "falsi positivi" durante mio governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei "falsi positivi" è "il peggior crimine contro l'umanità commesso nell'epoca contemporanea", ha detto il presidente Gustavo Petro. Gli autori "intellettuali e fisici, hanno scritto una delle peggiori pagine della storia dell'umanità: 6.402 giovani assassinati dallo Stato solo per ottenere qualche voto, un applauso della folla o una medaglia". Petro, primo presidente di sinistra nella storia del Paese, ribadisce che una "sicurezza costruita sul sangue di migliaia di innocenti non è sicurezza, è la maggiore insicurezza umana. Con questi assassinii sistematici, volevano che il disordine del colomnbiano si trasformasse in tranquillità e la tranquillità in sostegno elettorale (Mec)