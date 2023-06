Nato: "Politico", Stoltenberg prolungherà di un anno il mandato da segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jens Stoltenberg resterà ancora un anno alla guida della Nato. Lo riferisce il portale "Politico", citando proprie fonti. Un funzionario statunitense ha affermato che l'estensione dell'incarico del segretario generale è "ormai affare fatto". Alla domanda se fosse effettivamente così, anche un alto diplomatico dell'Europa occidentale ha risposto "sì", aggiungendo che la decisione "sarà formalizzata la prossima settimana". Anche un alto diplomatico dell'Europa orientale e un alto funzionario della Nato hanno confermato a "Politico" che è stato raggiunto un consenso all'interno dell'Alleanza atlantica per una proroga del mandato di Stoltenberg, che doveva scadere già nel 2022. Nelle ultime settimane erano aumentate le voci in merito al prolungamento dell'incarico per l'attuale segretario generale, a fronte delle difficoltà nel concordare il nome del suo successore entro il summit di Vilnius, previsto per l'11-12 luglio. (Was)