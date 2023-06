Difesa: Montaruli (Fd'I), opposizioni in confusione alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su difesa e politica estera "le forze di minoranza vanno in confusione. I partiti che vorrebbero dar vita al campo largo votano sulle missioni internazionali in tre modi diversi: M5s contro Ucraina, Pd contro la missione in Libia, mente i Verdi dicono no a tutto. Un condotta schizofrenica, che per fortuna siede ai banchi delle opposizioni e non del governo". Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.(Rin)