Germania: chiesti 11 anni di carcere per cittadino russo, doveva uccidere oppositore ceceno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) ha depositato al tribunale di Monaco di Baviera la richiesta di condannare a 11 anni di carcere un cittadino russo, arrestato in Germania nel 2021 con l'accusa di pianificare l'omicidio di un oppositore del leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov. Secondo il Gba, l'ordine di commettere l'assassinio sarebbe stato impartito da un cugino di Kadyrov, esponente dell'apparato di sicurezza della repubblica autonoma parte della Federazione russa. Per gli inquirenti, l'imputato, di origine cecena, deve essere condannato in quanto si è già dichiarato colpevole di voler commettere un omicidio, preparazione di attentato e violazione della legge sulle armi. Per uccidere l'oppositore ceceno, residente in Germania, l'accusato si era procurato un'arma da fuoco con dei proiettili e aveva ingaggiato come autore materiale un complice. Inoltre, il piano prevedeva l'eliminazione del fratello del bersaglio, abitante in Svezia. Il processo al tribunale di Monaco a carico del cittadino russo si è aperto nel 2022 e dovrebbe concludersi con la sentenza all'inizio di agosto. (Geb)