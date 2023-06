Fvg: Format research, 15 per cento aziende del terziario pensa di assumere per estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiene l’occupazione del settore terziario del Friuli Venezia Giulia, in leggero miglioramento rispetto ai mesi precedenti. L’indicatore congiunturale è pari a 52 punti, in aumento rispetto al dato di settembre 2022 quando era a 51. È quanto emerge da un’indagine condotta da Format research, presentata oggi nella sede della Confcommercio Udine nel corso di un incontro promosso dall’Ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Per il prossimo semestre, il 79 per cento delle imprese del terziario in Regione prevede un quadro occupazionale stazionario e quasi il 15 per cento delle imprese pensa di aumentare il numero di addetti in vista della stagione estiva. (Frt)