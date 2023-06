Roma: omicidio Primavalle, il dolore del padre "lui respinto ha ucciso mia figlia come un cane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sconvolto il padre della 17enne uccisa a Primavalle. "Mi hanno detto che questo ragazzo" fermato dalla polizia "è stato respinto, lui ci ha provato e lei gli ha detto che era fidanzata". L'uomo distrutto, raggiunto dai cronisti vicino casa, racconta: "Mia figlia faceva volontariato, dava da mangiare nelle mense agli extracomunitari, questo è stata la ricompensa. Era una ragazzina d'oro - aggiunge -. La ricompensa è stata farla secca, con tutto quello che hanno fatto. Io non so quanto ci sia di vero, so solo che mia figlia non c'è più. Come fa a non esserci rabbia? Hanno ammazzato mia figlia come un cane, questi non hanno le mani, hanno il coltello, questo è lo schifo". (Rer)