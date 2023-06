Imprese: AODV231, Mara Chilosi confermata presidente del direttivo per il prossimo triennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei Soci di AODV231, svoltasi a Milano, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio. Confermati come Presidente Mara Chilosi e come Vice Presidente Andrea Milani. Tesoriere: Silvio Necchi. I Consiglieri sono Luca Antonetto, Umberto Caldarera, Ascensionato Raffaello Carnà, Mario Casellato, Diana D'Alterio, Marco Dell'Antonia, Ahmed Laroussi B., Maria Rosa Molino, Iole Anna Savini, Patrizia Tettamanzi, Gianluca Varraso, Roberto Villa. Attiva da 15 anni, AODV231 è l'Associazione che riunisce professionisti e esponenti aziendali che vivono in prima persona l'esperienza degli Organismi di Vigilanza (OdV) previsti dai Modelli di Organizzazione adottati in base al Decreto Legislativo n. 231/2001. Gli iscritti sono oltre 1.300. L'Assemblea dei Soci di AODV231 ha eletto anche il nuovo Collegio dei Revisori per il prossimo triennio. Confermata come Presidente Patrizia Paleologo Oriundi. Eletti anche Stefano Belandi e Luca Minetto. Mara Chilosi, Avvocato Cassazionista del Foro di Milano, si occupa di diritto dell'ambiente e dei servizi pubblici locali di rilevanza ambientale, di sicurezza sul lavoro, di anticorruzione e di responsabilità da reato delle imprese, prestando, in tali materie, consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito amministrativo e penale. (Com)