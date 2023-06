© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Primavalle si terrà una fiaccolata per la 17enne uccisa a coltellate e il cui corpo è stato rinvenuto in un sacco dentro un carrello in via Stefano Borgia. Il padre della giovane, distrutto dal dolore, ha confermato: "Domani sarò alla fiaccolata". (Rer)