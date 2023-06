Ue: Rampelli (Fd’I), toni alti Meloni in Aula? Parlamento non è collegio per educande ma spazio dibattito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo me, e anche secondo autorevoli esponenti dell'opposizione, il presidente Meloni ieri ha fatto un intervento perfetto, magistrale. In replica avrebbe alzato un po' i toni? “Ma si chiama replica per questo, essendoci stato un dibattito parlamentare anche aspro, il Capo del governo ha dato una legittima ed energica risposta. Sono solito dire che il Parlamento non è un collegio per educande ma il luogo del dibattito politico per eccellenza". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervenendo su La7 a “Tagadà”. "Del resto i toni e i contenuti dell'opposizione - ha proseguito Rampelli - sono stati molto taglienti, a tratti offensivi, come sulle ancronistiche ricostruzioni della tragedia di Cutro. In un dibattito parlamentare se c'è una tesi, risponde hegeliananente un'antitesi, quindi non capisco tanto stupore". "Sulla ratifica del Mes – ha aggiunto – è nota la perplessità della destra e di buona parte del centrodestra sullo strumento, non sulle finalità. Noi saremmo entusiasti se l'Ue mettesse a disposizione fondi per sostenere gli Stati in difficoltà, ma se questi strumenti sono gli stessi che dovevano 'salvare' la Grecia e invece l'hanno messa in ginocchio, ne facciamo volentieri a meno. Infine non si capisce per quale motivo il Mes, visto che l'opposizione attuale è così pressante, non sia stato approvato nella scorsa legislatura". Sull'opzione Monti, che prevede che all'approvazione della ratifica si colleghi un vincolo parlamentare obbligatorio per la sua reale attivazione, Rampelli ha risposto: "Quella del prof. Monti è una proposta ragionevole ma non spetta a me decidere se può andar bene, spetta al presidente del Consiglio". (Rin)