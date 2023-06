Fvg: Format research, oltre 40 per cento aziende terziario ha difficoltà a reperire personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del terziario in Friuli Venezia Giulia sono alla ricerca di personale, ma scontano ancora un forte mismatch tra domanda e offerta di lavoro con più del 40 per cento che ha trovato difficoltà nel reperire risorse. È quanto emerge da un’indagine condotta da Format research, presentata oggi nella sede della Confcommercio Udine nel corso di un incontro promosso dall’Ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi due anni il 46,4 per cento delle imprese del terziario ha effettuato azioni di ricerca di nuovo personale, attività in programma nel 2023 anche per il 28,3 per cento delle imprese. Diverse le ragioni alla base della ricerca: più di un’impresa su due necessità di sostituire risorse perse nell’ultimo periodo, il 34,4 per cento è cresciuta come attività. Delle imprese che hanno intrapreso la ricerca di nuovo personale, il 30,4 per cento ha identificato e assunto tutte le risorse di cui aveva bisogno, mentre il 18,9 per cento non è riuscita ad assumere nemmeno una persona. Più della metà delle aziende che non sono riuscite a integrare il personale di cui avevano bisogno ha sofferto un impatto abbastanza o molto significativo sui propri ricavi. Per il 77 per cento delle imprese la principale ragione delle difficoltà è dovuta alla scarsità di personale con le competenze, abilità o esperienze ricercate. Per tre aziende su 10 il problema è legato alle mansioni proposte, giudicate poco attrattive. (Frt)