India-Filippine: cooperazione bilaterale punta su sanità, agricoltura, digitale e difesa

- La quinta riunione della commissione congiunta India-Filippine sulla cooperazione bilaterale, tenutasi oggi a Nuova Delhi, si è conclusa con un comunicato congiunto in cui le parti hanno ribadito l’impegno a creare un “partenariato ad ampio raggio” e a sviluppare “approcci di sostegno reciproco agli sviluppi regionali e internazionali”. Sanità, agricoltura, economia digitale, difesa e sicurezza sono state indicate tra le aree prioritarie. L’incontro è stato presieduto dai ministri degli Esteri dei due Paesi, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il filippino Enrique Manalo, che hanno ricordato quando concordato l’anno scorso dai rispettivi leader, il primo ministro Narendra Modi e il presidente Ferdinand Marcos, e si sono ripromessi di collaborare per sfruttare al meglio le complementarietà. I due ministri hanno discusso anche di questioni regionali e internazionali di comune interesse, tra le quali la libertà e l’apertura della regione indo-pacifica, nel rispetto del diritto internazionale. È stata evidenziata l’esigenza di un coordinamento tra i Paesi in via di sviluppo sui temi globali cruciali. (segue) (Inn)