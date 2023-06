India-Filippine: cooperazione bilaterale punta su sanità, agricoltura, digitale e difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno espresso soddisfazione per l’intensificarsi del dialogo politico e hanno convenuto di celebrare in modo adeguato l’anno prossimo il 75mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. L’India e le Filippine intendono cooperare nella difesa, nella sicurezza marittima e nell’applicazione della legge. Manila prenderà in considerazione l’offerta di una linea di credito di Nuova Delhi per le acquisizioni di risorse per la difesa. Inoltre, è stato deciso di accelerare l’introduzione delle procedure operative standard oggetto di un accordo tra la Marina militare indiana e la Guardia costiera filippina. Saranno avviati prima del previsto, ad agosto, i negoziati per trattati sull’assistenza legale reciproca in materia penale e sul trasferimento dei detenuti. (segue) (Inn)