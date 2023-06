India-Filippine: cooperazione bilaterale punta su sanità, agricoltura, digitale e difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato concordato di avviare anche un negoziato per un accordo di commerciale preferenziale, per far crescere ulteriormente gli scambi, che hanno superato tre miliardi di dollari nel 2022-23. Saranno esplorate nuove opportunità di investimento. Inoltre, nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, l’India condividerà innovazioni tecnologiche per la risposta ai disastri, la sanità, la gestione delle risorse idriche, la tutela dell’ambiente e l’istruzione. Da parte indiana è stata offerta anche una linea di credito per le infrastrutture. Il settore sanitario è stato indicato tra le priorità ed è stata sottolineata anche la necessità di espandere la connettività, anche a vantaggio dei flussi turistici. (segue) (Inn)