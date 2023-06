India-Filippine: cooperazione bilaterale punta su sanità, agricoltura, digitale e difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra area di primaria importanza è quella della sicurezza alimentare: per garantirla saranno condivise le migliori esperienze nell’agricoltura. Per quanto riguarda la tecnofinanza è stato appena istituito un gruppo di lavoro congiunto mentre per la cooperazione scientifica e tecnologica è stato elaborato un programma per il periodo 2023-26. Le parti pensano anche a un memorandum d’intesa sulla cooperazione per gli usi pacifici dello spazio esterno. Infine, nell’ultimo trimestre dell’anno si terranno la quarta riunione sulle consultazioni consolari ed entro la fine del 2023 sarà preparato un nuovo programma di scambi culturali. (Inn)