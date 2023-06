Mes: Richetti (Az-Iv), maggioranza assente in commissione? Non tollerano Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, Matteo Richetti, parla di “una nuova brutta figura della maggioranza sul Mes”, con “il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe ricorda al governo italiano che ratificare il Mes non vuol dire utilizzarlo, e i deputati della maggioranza disertano i lavori della commissione Esteri per la seconda volta in pochi giorni”. “Europeismo contro provincialismo – ha aggiunto –, un futuro comune e solidale a cui si contrappone il peggior qualunquismo di chi l'Europa non la tollera". (Rin)