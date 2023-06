Lavoro: Meloni, riformare politiche attive tra principali sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo che una delle principali sfide che abbiamo davanti è riformare le politiche attive del lavoro, legando sempre più la formazione alle competenze richieste dalle imprese, alle competenze richieste dalla continua e rapida innovazione che attraversa il mondo produttivo e la società di oggi. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato in occasione del Festival del lavoro 2023 a Bologna. “Una sfida che deve partire da lontano, che deve coinvolgere anche il sistema dell’orientamento, dell’istruzione scolastica e universitaria. L’elevato livello di skill mismatch e educational mismatch che contraddistingue il mercato del lavoro italiano, oltre ad evidenziare come molti lavori tradizionali siano ormai obsoleti, costituisce un freno all’occupazione e alle legittime aspettative dei giovani e, allo stesso tempo, costituisce un freno per la competitività e la produttività delle imprese, quindi per la crescita dell’economia italiana. È una priorità che questo governo ha ben chiara e che intende affrontare, anche con il contributo e le proposte dei Consulenti del lavoro”, ha aggiunto Meloni. (Rin)