Governo: Fontana, su Santanchè fine alle polemiche con informativa

- Dopo il sì del governo all'Odg su Visibilia, "io non ho nessun dubbio" che l'informativa ponga fine al dibattito, "c'è la sua volontà di chiarire, sono assolutamente certo che chiarirà e toglierà ogni possibile ulteriore polemica". A dirlo è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo sulle sorti del ministro del turismo Daniela Santanchè in merito all'informativa prevista al Senato il prossimo 5 luglio, a margine del convegno per la giornata della Trasparenza, in corso oggi a Milano. (rem)