Femminicidio: Carfagna, subito percorsi educativi nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un terribile caso di femminicidio, tanto più sconvolgente perché ad essere uccisa è stata una ragazza di appena 17 anni e perché per il delitto è stato arrestato un ragazzo della stessa età. Un orrore senza fine, che ripropone la necessità di intervenire con urgenza non solo sul piano della repressione ma anche su quello educativo e culturale, cominciando dai più giovani, per migliorare il sistema della prevenzione". Lo afferma Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Il nemico è la rassegnazione, l'idea che non si possa fare molto. Non è vero e la politica ha il dovere di reagire, di trovare soluzioni. Occorre avviare subito percorsi formativi nelle scuole, sui territori, per insegnare alle ragazze e ai ragazzi che nulla può giustificare la violenza di genere, che l'aggressività contro le donne è sempre sbagliata, che una fidanzata o una moglie non è una proprietà. Partiamo dai giovani e facciamolo quanto prima, per educare al valore del rispetto la loro generazione e quelle che verranno. A questo si aggiungano gli interventi legislativi, ma anche qui senza perdere un solo minuto. Il governo ha approvato ormai tre settimane fa un disegno di legge con nuove misure contro la violenza sulle donne: lo si porti subito in Parlamento. Discutiamone, miglioriamolo, ma - conclude Carfagna - approviamolo subito, per proteggere le donne prima che sia troppo tardi". (Rin)