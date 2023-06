Difesa: Carrà (Lega), sostegno a provvedimento su missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un mondo perfetto non saremmo chiamati a discutere un provvedimento che interessa i nostri militari in contesti internazionali. Purtroppo siamo chiamati a farlo. Il prossimo anno è previsto l'impiego di un numero di militari che va tra le 7500 e le 11 mila unità, in 43 missioni in 26 diversi Paesi. Il quadro internazionale è stato ampiamente chiarito dai ministri competenti e dai vertici militari, e rappresentano una postura delle nostre forze armate all'estero che ha dovuto fare fronte a rischieramenti legati alla esposizione che i nostri alleati stanno affrontando in considerazione del conflitto in Ucraina". Lo ha affermato il deputato della Lega, Anastasio Carrà, dichiarando in Aula alla Camera il voto favorevole al provvedimento sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali in corso. "I nostri soldati vengono inviati all'estero per conquistare la riconoscenza di chi grazie al loro lavoro possono avere un futuro, garantendo la credibilità del nostro Paese - ha aggiunto il parlamentare -. Nel merito, siamo pronti ad approvare le scelte fatte su tutte le missioni, auspicando una razionalizzazione degli interventi ed esprimendo apprezzamento anche per il mantenimento di una guardia alta su temi come il terrorismo internazionale e i dispositivi di pattugliamento del Mediterraneo. Rivolgiamo infine un saluto ai nostri militari impiegati all'estero e un apprezzamento per l'impegno da loro profuso quotidianamente".(Rin)