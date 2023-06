Lombardia: Fontana, se burocrazia spaventa non facciamo bene dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando la burocrazia "spaventa, quando rischia di dare a qualche nostro dirigente la sensazione che una decisione possa essere così pericolosa, non facciamo il bene della Pubblica amministrazione e dei nostri cittadini". A dirlo è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo durante il convegno per la giornata della Trasparenza, in corso oggi a Milano. "Credo che l'attività di Orac abbia dato un notevole contributo in questa direzione" ha sottolineato Fontana. Trasparenza che "io credo possa e debba derivare anche da una semplificazione delle procedure, perché da parte nostra c'è sempre stata e continuerà ad esserci la volontà di rendere più semplici, più efficienti e più rapide le risposte che noi dobbiamo dare ai nostri cittadini - ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia -. Soprattutto io temo, l'ho sempre detto e ribadisco, che l'eccessiva burocratizzazione dei procedimenti contribuisca da un lato a rendere più opaco lo svolgimento delle attività e che, dall'altro lato, non riesca ad essere efficiente". Per Fontana, infatti, "ben venga la massima trasparenza e il rispetto della legalità che noi auspichiamo". E, rivolgendosi sul convegno "oggi arriveranno altre proposte e altre idee, noi sicuramente molto attenti da quello che uscirà da questo incontro", ma "ribadisco che bisogna riuscire a trovare la possibilità di coniugare la legalità, la trasparenza con l'efficienza" ha concluso Fontana. (rem)