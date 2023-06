Spagna: leader popolari Feijoo ribadisce volontà di un dibattito a sette tra principali partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha ribadito la volontà di un dibattito tra i candidati dei sette partiti che "sono fondamentali per la stabilità e la formazione di un governo nei prossimi anni". "Il Partito socialista operaio spagnolo se vuole formare un governo, non ha bisogno solo di Sumar, ma anche di Sinistra repubblicana di Catalogna, Bildu e Uniti per la Catalogna", ha detto il leader popolare nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Feijoo ha risposto in questo modo quando gli è stato chiesto se accetta l'offerta di "Rtve" di tenere un dibattito a quattro sull'emittente pubblica con Pedro Sanchez, Yolanda Diaz e Santiago Abascal che si terrà il 19 luglio prossimo. Pertanto, il capo dell'opposizione ha sottolineato che sarebbe "necessario" che "tutti gli attori da una parte e dall'altra" spieghino al pubblico quali sono le loro proposte in vista delle elezioni del 23 luglio.(Spm)