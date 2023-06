Università: Damiani (FI), bene governo su risorse per sostegno psicologico a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse messe a disposizione dal governo, pari a 40 milioni, per creare una vera e propria rete di supporto e sostegno psicologico agli studenti universitari, dimostrano quanto sia importante per la maggioranza di centrodestra investire nei giovani aiutandoli nelle sfide, spesso complesse, che sono chiamati ad affrontare". Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, nel corso del question time in Senato. "Secondo una ricerca del 2022, su circa 5000 studenti universitari italiani, il 5 per cento ha sofferto di un disagio psicologico e stanno aumentando in maniera allarmante i suicidi nella fascia di età 15-34 anni - ha spiegato -. Come ha ribadito oggi il ministro, rispondendo a un'interrogazione di Forza Italia in Senato, il nostro obiettivo è il benessere psicologico degli studenti che dobbiamo sostenere con un impegno assoluto e corale che coinvolga le università, le famiglie, le istituzioni. Essere giovani oggi non è semplice, si sono moltiplicate le opportunità, è vero, ma anche le insidie. E non tutti i nostri ragazzi sono in grado di affrontarle senza sentirsi schiacciati dal senso di responsabilità e dall'ansia da prestazione. Il nostro governo, con il ministro Bernini, dimostra di avere a cuore i più giovani, agendo concretamente per proteggere e custodire la loro vita e il loro diritto di essere fragili senza sentirsi sbagliati o perdenti", ha concluso Damiani. (Rin)