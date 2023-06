Sardegna: minatori della miniera di Silius occupano due pozzi, domani vertice con Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori della miniera di Silius, nella provincia del Sud Sardegna, hanno occupato i due pozzi a Gennas Tres Monti per protestare contro l'assenza di certezze sul loro futuro occupazionale. La concessione pubblica per l'attività estrattiva è stata assegnata dalla Regione Sardegna alla società privata Mineraria del Gerrei, che inizierà le operazioni il 1 luglio. Tuttavia, i minatori lamentano la mancanza di informazioni e garanzie riguardo al proprio impiego. Secondo i sindacati, i lavoratori sono stati informati che non sarebbe stata loro pagata la mensilità relativa al mese in corso. Inoltre, nonostante una delibera della giunta regionale che prevede l'impiego dei lavoratori a San Basilio, Silius e nelle zone limitrofe, alcuni di loro sono stati destinati a trasferirsi fino a Lula, nel Nuorese, distante 200 chilometri. Infine, il privato che subentrerà nelle operazioni estrattive a partire dall'1 luglio non si sarebbe mai presentato né ai sindacati né ai lavoratori. La situazione attuale vede i lavoratori fermi in una galleria situata a 600 metri di profondità, determinati a rimanere nei pozzi fino a quando non otterranno risposte chiare e concrete riguardo al loro futuro occupazionale. Intanto, per domani è stato convocato un incontro alle 11.30 nella sede dell'Assessorato regionale all'Industria, al quale sono attese le parti sindacali, i sindaci di Silius e San Basilio e i rappresentanti di Igea e Mineraria Gerrei. Nel tavolo di confronto, ha spiegato l'assessore regionale all'Industria, Anita Pili, “vogliamo far luce sul mancato rispetto, da parte di Igea, delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, con apposita delibera, sulla continuità occupazionale dei lavoratori. Abbiamo dato indirizzi politici precisi finalizzati a mantenere la sicurezza dei posti di lavoro senza creare discriminazioni o disagio: in questo, discordiamo con la decisione unilaterale di Igea di spostare i minatori nel sito di Lula, a 200 km di distanza dai territori nei quali attualmente sono impiegati. Attendevamo che all’esito della verifica fatta con i lavoratori ci fosse comunicata la situazione per poterne informare la Giunta e decidere il da farsi prima di assumere qualsiasi decisione”. (segue) (Rsc)