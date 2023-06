Sardegna: minatori della miniera di Silius occupano due pozzi, domani vertice con Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Pili ha ricordato che “questa Giunta –ha sempre lavorato per far sì che le risorse impiegate nella miniera venissero valorizzate e diventassero parte imprescindibile delle nuove prospettive industriali che in quel territorio si stanno venendo a profilare con la nuova società. In quest’ottica – sottolinea - continueremo sempre a cercare una mediazione tra le ragioni dei lavoratori e quanto già è stato fatto. Il provvedimento della Giunta ha indicato infatti che il personale che non volesse sottoscrivere il nuovo contratto, venga impiegato in altri e analoghi cantieri in aree limitrofe. Ricordiamo ancora – afferma Anita Pili – che la Giunta ha individuato in autonomia questa misura, tutelando lavoratori e Comuni anche in assenza di una formale richiesta da parte dei Sindaci”. Pili, inoltre ha evidenziato che “durante l’incontro di martedì scorso abbiamo appreso di alcune perplessità, riportate dagli amministratori locali. Pertanto ci auguriamo che il tavolo di domani serva a fare chiarezza su quelle che saranno le reali ricadute industriali occupazionali nel territorio, in vista dell’imminente inizio dell’attività della Mineraria Gerrei. Un incontro che, ribadiamo, vuole essere un momento costruttivo e soprattutto di verifica delle informazioni diffuse finora dalle parti e che necessitano di essere meglio specificate a beneficio dei lavoratori che attendono, giustamente, chiarezza e certezze. Relativamente al pagamento dell’ultima mensilità agli operai stiamo facendo le opportune verifiche”. (Rsc)