Lombardia: De Corato su corteo anarchici, basta devastazioni, non sono più tollerabili

- Gli anarchici torneranno in piazza con un corteo dopo la condanna definitiva a Cospito, "loro lo definiscono un 'presidio solidale' ma vorrei ricordare e ribadire che l'ultima volta, lo scorso 11 febbraio, a Milano gli antagonisti hanno paralizzato l'intera città caricando la polizia, devastando numerose vetrine di aziende, sfondando i vetri delle fermate autobus e distruggendo diversi esercizi commerciali che si trovavano sulla strada del loro corteo". Lo dichiara l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Simili circostanze - continua De Corato - si sono verificate anche a Roma e Torino. Questi cortei, peraltro non autorizzati, non hanno più la necessità di esistere. Il caso, con la condanna del delinquente sottoposto al regime del 41bis, si dovrebbe definire chiuso. Mi auguro che la Questura riesca a far fronte a questi manifestanti e la Magistratura utilizzi pene severe ed esemplari, come ha fatto tre giorni fa con la condanna di Alfredo Cospito appunto e Anna Beniamino oltre che per sei persone alle quali sono state notificate le misure cautelari». (Com)