Difesa: via libera da Aula Camera a risoluzioni su missioni internazionali

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, alle risoluzioni presentate dalla maggioranza e da Azione-Italia viva sulla relazione delle commissioni Affari esteri e comunitari e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023, e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. La votazione è avvenuta per parti separate. Il governo aveva espresso parere favorevole ai testi. L’Assemblea di Montecitorio ha, inoltre, approvato alcune parti delle risoluzioni di Partito democratico, Movimento cinque stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra, sulle quali l’esecutivo aveva espresso parere favorevole. Respinte, invece, le restanti parti delle risoluzioni di Pd, M5s ed Avs, su cui il governo aveva espresso parere contrario, in particolare quella in cui si chiedeva di non proseguire nella partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. (Rin)