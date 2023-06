Decreto Lavoro: Calderone, oggi voto definitivo, diventerà legge Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata importante perché tra qualche minuto dovrò lasciarvi per andare in Aula alla Camera dove ci sarà il voto definitivo all'approvazione del dl 48/2023 e “ciò che abbiamo presentato il primo maggio diventerà legge dello Stato”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione del Festival del lavoro 2023 a Bologna. Il provvedimento, secondo Calderone, “avrà la possibilità di spiegare tutti gli interventi e i frutti di un lavoro che parte da lontano e ha un obiettivo: dare valore al lavoro e soprattutto di non dimenticarsi di sostenere chi è in condizioni di difficoltà, ma puntare anche all'elevazione culturale ed economica del nostro Paese attraverso l'elemento cardine su cui dobbiamo tutti impegnarci, cioè promuovere il lavoro etico, dignitoso, quello che fa crescere il territorio”. (Rin)