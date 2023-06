Usa: spagnola Tubos Reunidos raddoppierà la sua capacità industriale a Houston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda siderurgica spagnola Tubos Reunidos (Tr) raddoppierà la capacità del suo stabilimento di Houston, negli Stati Uniti, dopo un investimento di 7,3 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la compagnia, che produce tubi senza saldatura, raggiungerà un volume di produzione fino a 75 tonnellate all'anno. I tubi continueranno ad essere prodotti nello stabilimento di Amurrio, ad Alava, nei Paesi Baschi, che vedrà così rafforzata la sua attività, e saranno poi esportati per il trattamento finale a Houston. Il mercato nordamericano rappresenta il 53 per cento delle vendite del gruppo. Come ha sottolineato Carlos López de las Heras, direttore generale di Tubos Reunidos, la società non dovrà più pagare la tariffa del 25 per cento imposta dall'ex presidente Donald Trump sulle importazioni di queste attrezzature, abolita dall'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Il direttore generale prevede che i risultati del 2023 saranno migliori rispetto all'anno precedente, quando ha ottenuto un utile 43,5 milioni netti, dopo sette anni consecutivi in perdita. (Spm)