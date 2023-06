Ucraina: stampa Usa, navi russe sfruttano i porti turchi per aggirare le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse navi cargo russe, sanzionate dagli Stati Uniti, hanno sfruttato i porti della Turchia per ottenere riparazioni e altri servizi dall’inizio della guerra in Ucraina. Stando ad alcuni documenti visionati dal “Wall Street Journal”, le navi russe hanno effettuato almeno 100 attracchi nei porti lungo le coste turche da maggio dello scorso anno, ed episodi simili si sono verificati anche nelle ultime settimane. La notizia potrebbe avere un impatto negativo sui rapporti tra Stati Uniti e Turchia, che allo stato attuale è l’unico Paese Nato a non avere approvato sanzioni nei confronti di Mosca, portando le autorità di Washington ad emettere misure restrittive nei confronti delle aziende turche coinvolte nel tentativo della Russia di aggirare le sanzioni imposte dalla comunità internazionale dopo l’invasione dell’Ucraina. “Le autorità di Mosca stanno cercando in ogni modo possibile di acquisire materiali e componenti per sostenere lo sforzo bellico”, ha detto un funzionario anonimo del Tesoro al quotidiano. Le navi russe avrebbero sfruttato almeno due dozzine di porti lungo le coste turche sul Mar Nero, sul Mar Mediterraneo e sul Mar di Marmara, spesso nel quadro di viaggi verso altri Paesi come Egitto, Siria o Iran. In altri casi, le navi cargo hanno viaggiato semplicemente dalla Russia alla Turchia e viceversa, segnalando un incremento dell’interscambio commerciale tra i due Paesi. (Was)