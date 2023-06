Islam: centro religioso Al Azhar invita i musulmani a boicottare le merci svedesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande istituzione islamica sunnita, Al Azhar, ha invitato tutti "i popoli islamici e arabi e le persone di buona coscienza a rinnovare il boicottaggio dei prodotti svedesi", per protestare contro il rogo del libro sacro dei musulmani, il Corano, avvenuto ieri, 28 giugno, in Svezia. Lo riferisce un comunicato stampa di Al Azhar, che ha sede al Cairo, in Egitto. Al Azhar ha denunciato “il ripetersi di inaccettabili violazioni del Corano e le continue provocazioni delle masse di musulmani di tutto il mondo sotto la falsa bandiera della libertà di opinione e di espressione”. Al Azhar ha anche invitato i governi dei Paesi islamici e arabi “a prendere posizioni serie e unitarie nei confronti di quelle violazioni che non possono essere accettate in alcun modo, e che portano criminalità ed estremismo verso le santità islamiche”. "Consentire alle autorità svedesi ai terroristi estremisti di bruciare e strappare il Corano durante la festa musulmana è un esplicito appello all'ostilità, alla violenza e all'innesco di conflitti, e non è appropriato per nessun Paese civile o responsabile delle sue decisioni", ha detto Al Azhar. (Cae)