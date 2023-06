Lombardia: Romani, corruzione in riduzione, con piani triennali e digitalizzazione ancora più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia "con la digitalizzazione ma non solo, anche con i piani triennali, siamo in grado di poter contrastare ancora con più forza e vigore un fenomeno che è, comunque, in riduzione". A dirlo è il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, a margine del convegno per la giornata della Trasparenza, in corso oggi a Milano. Oggi è la Giornata della trasparenza, "un'iniziativa che coinvolge Regione Lombardia e che noi promuoviamo proprio perché crediamo che la sensibilizzazione sui temi anti-corruzione sia fondamentale per le istituzioni e per tutti quelli che ne fanno parte per contrastare questo fenomeno" ha spiegato Romani. Per il presidente del Consiglio regionale "non bisogna essere solo negativi quando si parla di corruzione e di corruzione percepita, ma bisogna avere la speranza che oggi con le nuove tecnologie e con i nuovi mezzi si possa ridurre sempre di più questo fenomeno". (Rem)