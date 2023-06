Auto: Audi, licenziato l'Ad Duessmann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di vigilanza dell'azienda automobilistica tedesca Audi ha licenziato l'amministratore delegato Markus Duesmann, che dal primo settembre prossimo verrà sostituito da Gernot Doellner, a oggi direttore per la strategia di Volkswagen. Secondo Manfred Doess, presidente del consiglio di vigilanza di Audi, Doellner è “ora la persona giusta per affinare ulteriormente la strategia di prodotto e il posizionamento nei mercati importanti” per la società. A determinare il licenziamento di Duesmann sarebbe stata la rottura del rapporto di fiducia con l'azienda. Per il quotidiano “Handelsblatt”, si è trattato di uno sviluppo “fatale nell'attuale fase di cambiamento in Audi, in “profonda crisi” nonostante registri profitti. La controllata di Volkswagen per il settore premium “non si è quasi ripresa” dalla crisi dello scandalo diesel del 2015. Inloltre, Audi, “rischia di rimanere indietro rispetto alla concorrenza in termini sia di motori elettrici sia di digitalizzazione”. Secondo indiscrezioni provenienti da Volkswagen, nei suoi tre anni da Ad, Duesmann non è stato in grado di invertire la rotta. Con Doellner, l'amministratore delegato del conglomerato Oliver Blume ha ora affidato la guida di Audi a “uno stretto confidente”. Tra i due vi sarebbe un rapporto “stretto”. Al prossimo Ad di Audi spetta il compito di riposizionare la controllata premium di Volkswagen. Nell'azienda, si dice che “Audi è un marchio tecnologico, quindi ha bisogno di un tecnico” come Doellner. Duesmann aveva, invece, rotto con il reparto sviluppo, che “non si sentiva apprezzato” dall'ormai ex Ad. (Geb)