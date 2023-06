Francia: Nanterre, tensioni alla "marcia bianca" per ragazzo ucciso da polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prime tensioni alla "marcia bianca" organizzata a Nanterre, fuori Parigi, per Nahel, il 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco durante un controllo della polizia. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", alcuni manifestanti avrebbero appiccato degli incendi in strada. Il quotidiano "Le Figaro" riferisce invece di cariche della polizia, che ha fatto uso di lacrimogeni. Secondo i media d'oltralpe, i partecipanti sono in tutto circa 6.200.(Frp)