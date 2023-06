Ucraina: Metsola, dobbiamo mantenere le promesse su apertura negoziati adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve mantenere le promesse sull'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella conferenza stampa al termine del suo intervento al Consiglio europeo di Bruxelles. "Gli ultimi eventi in Russia hanno sollevato una serie di interrogativi relativi alle dinamiche interne alla Russia, agli effetti sull'invasione dell'Ucraina e alla sicurezza europea. Tuttavia, ciò di cui possiamo essere certi è che l'Ucraina deve rimanere la nostra priorità numero uno", ha detto. "Le nostre politiche stanno funzionando, Putin è più debole e l'Ucraina sta reagendo efficacemente. In tal senso, accogliamo con favore l'undicesimo pacchetto di sanzioni e l'ulteriore sostegno di 50 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ucraina, come annunciato la scorsa settimana, e dobbiamo mantenere le nostre promesse sull'apertura dei negoziati", ha aggiunto. "Gli sforzi dell'Ucraina in materia di riforme sono stati straordinari, anche e soprattutto in tempo di guerra. E se i criteri di riforma sono stati sufficientemente rispettati, dobbiamo rispondere. Resto ottimista sul fatto che questo obiettivo possa essere raggiunto ancora quest'anno", ha concluso. (Beb)