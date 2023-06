Taiwan: delegato cinese a questioni nello Stretto, Pechino "non agisca alla cieca" con Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe evitare di "agire alla cieca su Taiwan nonostante le crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti", dal momento che il rischio di acuire le tensioni nello Stretto è ancora "molto alto". Lo ha detto il vicedirettore dell'Associazione per le relazioni nello Stretto di Taiwan, Sun Yafu, nel corso di un forum tenuto nella provincia cinese orientale di Zhejiang. L'Associazione, a carattere semi-ufficiale, è stata fondata nel 1991 per rappresentare le istanze della Cina nelle relazioni con Taiwan, che ha istituito a sua volta un organismo simile. Nella situazione attuale, scrive il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" citando Sun, è importante "non essere ansiosi né agire alla cieca". Secondo il funzionario, infatti, Pechino dovrebbe continuare a perseguire la "riunificazione pacifica" pur non rinunciando all'uso della forza, che comunque "è l'ultima risorsa da utilizzare in mancanza di altre alternative". Nel suo intervento, Sun ha contestato anche il sistema d'alleanze istituito dagli Usa nella regione, accusando i suoi funzionari di "infiammare il sentimento di guerra" con le loro "frequenti visite" a Taipei. La Cina dovrebbe mantenere "fiducia, compostezza e iniziativa strategica" nel perseguire la "riunificazione" con Taiwan, che serve le esigenze dello sviluppo nazionale ed è "un dovere morale" per la stabilità del Paese, ha concluso.(Cip)