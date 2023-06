Roma: omicidio Primavalle, assessora Scuola "orrore per ennesimo femminicidio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudia Pratelli, assessora alla Scuola di Roma, commenta l'omicidio della 17enne a Primavalle: "Anche questa volta aspetteremo l'esito delle indagini per capire cosa sia accaduto a Roma, nell'anno domini 2023, a una ragazza di soli 17 anni uccisa a coltellate e poi parcheggiata accanto ai secchioni della spazzatura. Un orrore, che si aggiunge agli altri 39 dall'inizio dell'anno. Tutti femminicidi, tutte donne uccise in quanto donne per mano di un uomo - spiega in una nota -. È sotto gli occhi di tutti il bisogno di ribellarsi a questa guerra sottesa contro la nostra libertà, contro i desideri di autodeterminazione, nostri e delle nostre figlie. Occorre farlo come madri, come padri, come ragazzi e ragazze, questo è un tema che appartiene alla società tutta intera. Aspetteremo sì, con rispetto, il corso delle indagini ma facciamolo in piedi pronte e pronti a reagire con tutti gli strumenti a disposizione".(Rer)